Müstehcen pozlarını satışa çıkardı! Paige VanZant paraya para demiyor
26 yaşındaki sporcu Paige VanZant, salgın döneminde çırılçıplak fotoğraflarıyla gelir elde etmeye başladı.
Dövüşmeyi bıraktıktan sonra sosyal medyada verdiği pozlarla dış basında adından sıkça söz ettiren Paige VanZant, şimdilerde yeni bir sektöre adımını attı.
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Instagram'da 2.8 milyon takipçisi bulunan 26 yaşındaki eski dövüşçü, markalarla yaptığı işbirlikli paylaşımlarının ardından şimdi de farklı bir mecrada paylaşımlar yapıyor.
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Sosyal medya kullanıcılarının aylık 4.99 dolar karşılığında siteye üye oluyor.
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Müstehcen pozlarını paylaşan Paige VanZant, kısa sürede on binlerce kullanıcı tarafından takip edildi.
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