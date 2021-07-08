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Müstehcen kıyafet krizi! Deniz Saypınar ABD'de uçağa alınmadı: İslam ülkesinden taşındım

Müstehcen kıyafet krizi! Deniz Saypınar ABD'de uçağa alınmadı: İslam ülkesinden taşındım

Türk vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar, ABD'de uçağa binmek isterken müstehcen kıyafeti kriz çıkardı. Kıyafetini sosyal medyadan paylaşan Saypınar isyan etti.

Müstehcen kıyafet krizi! Deniz Saypınar ABD'de uçağa alınmadı: İslam ülkesinden taşındım

6 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra kariyerine 25 kupa sığdıran 25 yaşındaki sporcu Deniz Saypınar, ABD'nin en prestijli yarışmasına hazırlanmak için ve daha özgür olabilmek için Türkiye'den ABD'ye taşınmıştı

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Müstehcen kıyafet krizi! Deniz Saypınar ABD'de uçağa alınmadı: İslam ülkesinden taşındım

Saypınar, Texas Havalimanı'nda kıyafetinden dolayı hiç beklemediği bir olay yaşadı.

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Müstehcen kıyafet krizi! Deniz Saypınar ABD'de uçağa alınmadı: İslam ülkesinden taşındım

Miami'ye gitmek için havalimanına giden sporcu, kıyafetinin kışkırtıcı ve açık olduğu gerekçesiyle uçağa alınmadığını ileri sürdü.

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Müstehcen kıyafet krizi! Deniz Saypınar ABD'de uçağa alınmadı: İslam ülkesinden taşındım

Saypınar, 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gözyaşları içinde açıklama yaptı.

İşte Saypınar'ın açıklaması...

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