Müstehcen görüntülerini gönderdi! Esra Ersoy kayıtları çıkardı: Evli olduğunu öğrenince...
Kamuoyunda 'cicişler' olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy, kendisi hakkında 'cinsel taciz' iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Ankaralı iş insanı M.Y.'ye karşı harekete geçti.
Ankaralı iş insanı M.Y., Esra Ersoy hakkında, kendisine sosyal medyadan müstehcen görüntülerini göndererek, tacizde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Savcılık, M.Y.'nin dosyaya sunduğu görüntüler ve yazışmalar sonrası Ersoy hakkında 'cinsel taciz' ve 'kişinin huzur ve sükununu bozma' suçlarından soruşturma başlattı.
Esra Ersoy da avukatı aracılığıyla M.Y. hakkında 'iftira'dan suç duyurusunda bulundu.
Esra Ersoy'un avukatı, suç duyurusu dilekçesinde, müvekkili ile M.Y.'nin 11 yıl duygusal birliktelik yaşadıklarını ileri sürerek, "Şüpheli ilişkilerinin en başında müvekkilime bekar olduğunu söylemiş ve evlilik vaadi ile kandırmıştır." dedi.