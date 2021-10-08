Müstehcen görüntülerini gönderdi! Esra Ersoy kayıtları çıkardı: Evli olduğunu öğrenince...

Esra Ersoy'un avukatı, suç duyurusu dilekçesinde, müvekkili ile M.Y.'nin 11 yıl duygusal birliktelik yaşadıklarını ileri sürerek, "Şüpheli ilişkilerinin en başında müvekkilime bekar olduğunu söylemiş ve evlilik vaadi ile kandırmıştır." dedi.