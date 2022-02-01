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Müstehcen görüntüleri sızdı kariyeri bitti! Yeni işiyle 9 milyon TL kazandı teklif yağıyor: Korkunç mesajlar...

Müstehcen görüntüleri sızdı kariyeri bitti! Yeni işiyle 9 milyon TL kazandı teklif yağıyor: Korkunç mesajlar...

İnternete sızan müstehcen görüntülerinin ardından futbol kariyeri biten Madelene Wright'in hayatı baştan aşağı değişti.

Müstehcen görüntüleri sızdı kariyeri bitti! Yeni işiyle 9 milyon TL kazandı teklif yağıyor: Korkunç mesajlar...

Aralık 2020’de Charlton Kadın Futbol Kulübünde forma giyen futbolcu Wright, katıldığı bir partiden videoları Snapchat hesabından paylaşmıştı. Genç yıldızın görüntüleri uygulamada arkadaşı olmayan kişilere sızdırılmıştı.

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Müstehcen görüntüleri sızdı kariyeri bitti! Yeni işiyle 9 milyon TL kazandı teklif yağıyor: Korkunç mesajlar...

Wright’ın lüks bir arabada alkol kullanırken ve diğer insanlar ile bir balonu ağızdan ağıza dolaştırırken çekilen görüntüleri birçok haberi sitesinde yayınlanmıştı.

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Müstehcen görüntüleri sızdı kariyeri bitti! Yeni işiyle 9 milyon TL kazandı teklif yağıyor: Korkunç mesajlar...

Görüntülerin sızmasının ardından Wright’ın takımı Charlton konu hakkında soruşturma başlatmıştı.

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Müstehcen görüntüleri sızdı kariyeri bitti! Yeni işiyle 9 milyon TL kazandı teklif yağıyor: Korkunç mesajlar...

Wright ise kulüp başkanı anlaşmanın iptal edildiğini açıklamadan önce takım yöneticisi tarafından aranarak konu hakkında bilgilendirildiğini açıklamıştı.

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