Müstehcen görüntüleri sızdı kariyeri bitti! Yeni işiyle 9 milyon TL kazandı teklif yağıyor: Korkunç mesajlar...
İnternete sızan müstehcen görüntülerinin ardından futbol kariyeri biten Madelene Wright'in hayatı baştan aşağı değişti.
Aralık 2020’de Charlton Kadın Futbol Kulübünde forma giyen futbolcu Wright, katıldığı bir partiden videoları Snapchat hesabından paylaşmıştı. Genç yıldızın görüntüleri uygulamada arkadaşı olmayan kişilere sızdırılmıştı.
Wright’ın lüks bir arabada alkol kullanırken ve diğer insanlar ile bir balonu ağızdan ağıza dolaştırırken çekilen görüntüleri birçok haberi sitesinde yayınlanmıştı.
Görüntülerin sızmasının ardından Wright’ın takımı Charlton konu hakkında soruşturma başlatmıştı.
Wright ise kulüp başkanı anlaşmanın iptal edildiğini açıklamadan önce takım yöneticisi tarafından aranarak konu hakkında bilgilendirildiğini açıklamıştı.