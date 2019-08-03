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Muş'tan acı haber! Serinlemek için nehre giren 4 çocuk boğuldu 2'si kayıp

Muş'tan acı haber! Serinlemek için nehre giren 4 çocuk boğuldu 2'si kayıp

Muş'un Malazgirt ilçesinde pikniğe giden Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü, serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu. Akıntıya kapılan 2 çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu, akıntıya kapılan 2 çocuğun bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, ilçede görevli imam, yaz Kur'an kursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden bazıları akıntıya kapıldı.     

Öğrencilerden 3'ünün cansız bedeni sudan çıkartıldı. Bir öğrenci de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.     

Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, akıntıya kapılan 2 çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.     

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