Müstakbel görümce ile ilk poz! Hadise kural bozdu paylaştı Dinçerler Ailesi'ne bakın
Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığında olan şarkıcı Hadise iyice aileye girdi. Daha önce müstakbel kayınvalidesi ile bir pozunu paylaşan Hadise şimdi de görümcesinin doğum gününü böyle kutladı.
Bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığında olan Hadise, müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladı. Ünlü şarkıcı, Dinçerler'in kardeşiyle birlikte çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Hadise, geçtiğimiz ocak ayında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul ettiğini duyurmuştu. 36 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı ve "Bizim bölümümüz başlasın" notunu düştüğü video ile magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olmuştu.
Konserde nişan fotoğraflarını yayınladı: 15 Mart'ta aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Nişan töreninden görüntü sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalatan popçu, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda verdiği konserde hem sevenlerine hem de nişanlısına sürpriz yapmıştı.
Sahneye getirilen tabureye oturan Hadise, Mehmet Dinçerler için Sam Smith’in 'Lay Me Down' şarkısını seslendirmiş, bu sırada dev ekrana ünlü çiftin nişanından kareler yansıtılmıştı.