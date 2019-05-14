Mustafa Yeneroğlu: Adalet gecikmemeli

KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Haluk Savaş aynı zamanda kanserle de mücadele ediyordu. Yargılandığı davada beraat etmesine rağmen tedavisi için yurtdışına gitme talebinde bulundu. Yalnız KHK'lı olmasından dolayı pasaportunun verilemeyeceği söylendi. Milletvekli Mustafa Yeneroğlu da destek çıktı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise sosyal medya hesabından adaletin gecikmemesi gerektiğini vurgulayarak; "Kendisini tanımıyorum. Bahsettiği konuyu araştırmadım ancak şahit olduğum benzer örnekler bana azap veriyor ve aynı zamanda terör örgütlerine karşı mücadelemizi de zaafa uğratıyor. İlgili idari birimlerin mahkeme kararının gereğini hemen yapacaklarına inanıyorum. Adalet gecikmemeli." sözlerini kaydetti.

Karara sosyal medya üzerinden isyan eden Savaş "Benim ortalama beklenen ömrüm 39 ay, bunun 30 ayı geçti 'geri kalan' 9 ayı devletin çeşitli birimleri ile 'yazışarak' geçireceğiz anlaşılan" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından şu paylaşımlarda bulundu:

Az önce TC Adana Valiliği’ndeydim; pasaport için önce tahditlerin sorgulandığı odaya girdim. Memura KHK’lı olduğumu, yargılanıp beraat ettiğimi, mahkemenin yurt dışı yasağımı kaldırdığını, iki kez tekrar etmiş kanser hastası olup yurt dışında tedavi olmak istediğimi belirttim.

Memur bilgisayardan baktı KHK ile kamudan ihraç olduğumdan KHK ile pasaportumun iptal olduğunu bu nedenle pasaport çıkaramayacaklarını belirtti. Yani mahkemenin benim yurt dışına çıkış yasağımı kaldırması hiç bir anlam ifade etmiyor. KHK bizi yurt içinde ölmeye” mahkum ediyor.

“Bu KHK’ya karşı ne yapabiliriz?” diye sordum. “Kanser raporlarınızla birlikte CİMER’e yazın” denildi. Benim ortalama beklenen ömrüm 39 ay, bunun 30 ayı geçti “geri kalan” 9 ayı devletin çeşitli birimleri ile “yazışarak” geçireceğiz anlaşılan. Oysa Japonya, Kore, Küba, ABD’de

tedavi olabilmem için yeni geliştirilmiş önemli tedavi teknikleri var. Mesela biri 2018’de Nobel Tıp Ödülü’nü alan Prof. Allison’un immunoterapisi. Şimdi bu tedavilere bir an önce kavuşmak ve hayatta kalabilmeyi denemek yerine devletin bana ördüğü “ölüm duvarı”yla karşılaşıyorum.

Sağ kalırsam, önce CİMER’e, başarılı olamazsam idari mahkemeye, başarılı olamazsam bölge idare mahkemesine, başarılı olamazsam Danıştay’a, başarılı olamazsam, AYM’ye, başarılı olamazsam AİHM’e başvuracağım. TR’de ceberrut devletle uğraşmak mı daha zor yoksa azraille mi bilemedim?



