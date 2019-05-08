Mustafa Varank'tan Davutoğlu ve Gül'e sert tepki

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul seçimlerinin yeniden yapılmasına karar veren YSK'ya eleştirilerde bulunan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na sert bir tepkide bulundu.

Bakan Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul seçimlerini iptal etmesi nedeniyle YSK'yı eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

İşte o dikkat çeken paylaşım;

Yaptıkları usulsüzlüklerle sandığa ihanet edenler, milletin iradesini gasp edenler, hak arama mücadelemizde yanımızda durması gerekirken tam tersi tavırlarıyla yavuz hırsızları cesaretlendirenler bilmelidirler ki sırf sesiniz çok çıkıyor diye bu hırsızlığı sineye çekecek değiliz. — Mustafa Varank (@varank) 8 Mayıs 2019