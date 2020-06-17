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Mustafa Varank: Antikor testlerine 13 ilde başlıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı, haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı." dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pandemi sürecinde ekonominin dipten yukarı doğru çıktığını ifade ederken reel sektörün tırmanışta olduğunu belirtti.

''Canlanma hız kazandı''
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı, haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı.

''İlk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti''
Haziranın ilk yarısında, OSB'lerdeki elektrik tüketimi mayısa göre yüzde 31 arttı. Sadece OSB'lerde ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebi de pandemi koşullarına rağmen daha güçlü seyrediyor.

Antikor testleri yapılacak
Sanayide antikor testlerine 13 ilimizde başlıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri’de antikor testleri yapılacak.''

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