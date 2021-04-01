Mustafa Şentop'tan tartışma yaratan güvenlik soruşturması oylamasına ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, teklifin reddedilmesiyle ilgili olarak "TBMM'de ilk karşılaşılan bir durum değil" dedi.

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Güvenlik soruşturması teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda muhalefetin oylarıyla reddedildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Şentop, şunları söyledi:

"TBMM'de ilk karşılaşılan bir durum değil. Daha önce 2015 yılında, 1997 yılında, 1988'de, 1978'de benzer şeylerle karşılaşılmış. İç tüzüğün 141'inci maddesi, başkan ile katip üyeler birlikte sayar diyor. Aralarında herhangi bir ihtilaf yoksa başkan sonucu açıklar. Ama bir ihtilaf varsa katip üyelerden birisi diyor ki yeter sayı yok. 'Hayır'lar değil de 'evet'ler çok veya 'evet'ler değil de 'hayır'lar çok diyor.

Bu ihtilaf üzerine o zaman elektronik oylamaya geçilmesi gerekiyor. 1998'de alınmış, daha sonra 2016'da Başkanlık Divanınca alınmış kararlarda var. İç tüzük hükmü de bunu gerektiriyor. Bu itirazın haklı, haksız olduğuna yöneten başkan karar veremez. İtiraz var mı yok mu, budur. İtiraz olduğunda bir karar vermeden hemen elektronik oylamaya geçilmesi gerekiyor.

İç tüzüğün 13'üncü maddesine göre, Başkanlık Divanı'na itiraz yapma hakkı var. Bu itiraz üzerine Başkanlık Divanı toplanıyor, bu konuda bir karar alıyor. Bu karar Genel Kurul'un oyuna sunuluyor. Sonuca göre Genel Kurul yeniden oylama yapabiliyor."