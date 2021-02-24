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Mustafa Şentop: 33 fezleke Meclis'e ulaştı içinde HDP'liler de var

Demirören Haber Ajansı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var.'' dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı HDP'li vekillerle ilgili kesinleşen yargı kararları ve soruşturmalara ilişkin takip edilecek yol haritası ve fezlekelerle ilgili konuştu.

Fezlekelerin savcılık tarafından hazırlandıktan sonra Adalet Bakanlığına gönderildiğini, oradan Cumhurbaşkanlığına ve ardından TBMM'ye geldiğini ifade eden Şentop, ''Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var.'' ifadesini kullandı.

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