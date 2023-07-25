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Mustafa Sarıgül'e Meclis'te yumruklu saldırı!

Mustafa Sarıgül'e Meclis'te yumruklu saldırı!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e, Meclis kulisinde yumruklu saldırı gerçekleşti. Olayın sonrasında konuşan Sarıgül, "Yüce parlamentonun çatısı altında bu olayların yaşanması beni son derece üzmüştür"  dedi.

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e, Meclis kulisinde yumruklu saldırı gerçekleşti. Halk TV'de yer alan habere göre Sarıgül'e yumruk atan ismin 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz olduğu iddia edildi.

Sarıgül, söz konusu olayların ardından kısa bir açıklama yaparak, "Yüce parlamentonun çatısı altında bu olayların yaşanması beni son derece üzmüştür" ifadelerini kullandı.

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