Mustafa Sarıgül'den Nusret Gökçe'ye sert mesaj: Hava atma, caka satma!
Türkiye Değişim Partisi (TDH) Başkanı Mustafa Sarıgül, Salt Bae hareketiyle ünü dünyaya yayılan Nusret Gökçe hakkıdna çok konuşulacak yorumlarda bulundu. Nusret Gökçe'ye kendisinin 'elinin değdiğini' ve desteklediğini söyleyerek 'Hava atma, caka satma' diye mesaj verdi.
Türkiye Değişim Partisi (TDH) lideri Sarıgül, ünü dünyayı saran ünlü kasap Nusret Gökçe'ye ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Haberler.com Youtube kanalına konuşan Sarıgül, "Nusret'e Mustafa Sarıgül diye bir abisi dokundu" diyerek "Mütevazı ol" diye mesaj verdi.
"Bir gün Bebek'te yürürken Nusret'i bir kadınla görüp yanına gittim"
Sarıgül, "Bir gün Bebek'te yürürken Nusret'i bir kadınla görüp yanına gittim. Kadının kim olduğunu sordum meğer İngilizce hocasıymış. Kendisini muazzam bir şekilde geliştirdi" dediği Nusret Gökçe ile ilgili şu cümleleri kullandı:
"Nusret'ime destek verdim"
Nusret, Bostancı'da çalışırken Etiler'e geldi ben de belediye başkanıydım. Yanına gittim ve Nusret'ime destek verdim.
"Mütevazi ol, büyüdükçe küçül"
Hava atma, caka satma Nusret. Mütevazi ol, büyüdükçe küçül." dedi.