Mustafa Sarıgül'den Nusret Gökçe'ye sert mesaj: Hava atma, caka satma!

"Bir gün Bebek'te yürürken Nusret'i bir kadınla görüp yanına gittim"

Sarıgül, "Bir gün Bebek'te yürürken Nusret'i bir kadınla görüp yanına gittim. Kadının kim olduğunu sordum meğer İngilizce hocasıymış. Kendisini muazzam bir şekilde geliştirdi" dediği Nusret Gökçe ile ilgili şu cümleleri kullandı: