Mustafa Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup'a şok! Mal varlıklarına tedbir konuldu

KRİPTO BORSASININ İHBARI DA DOSYADA YER ALDI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; soruşturma dosyasında daha önce kamuoyuna yansıyan bir ihbar süreci de yer aldı. İddiaya göre, bir kripto para borsası Sütşurup'un kızı Simge Sütşurup hakkında "terörizmin finansmanı ve kara para aklanmasının önlenmesi" mevzuatı çerçevesinde bildirim yaptı. Platform, ilgili hesabı ihbar öncesinde askıya aldı ve dosyayı Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) iletti.