Mustafa Sandal'ın Aleyna Tilki'nin arkasından yaptığı hareketler olay oldu!
Dün akşam yapımcı Polat Yağc'nın doğum gününe ünlü isimler yağdı. Mustafa Sandal'ın partide Aleyna Tilki'nin arkasında yaptığı hareketler çok konuşuldu.
Ünlü yapımcı Polat Yağcı, doğum günü etkinliğini yakın dostlarıyla beraber geçirdi. Yeni yaşını kutlayan Yağcı'yı ünlü isimler yalnız bırakmadı. Okan Kurt, Demet Akalın, Aleyna Tilki, Mustafa Sandal gibi isimler katıldı.
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Doğum günü partisinde ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın önünde duran Aleyna Tilki'yi göstererek yaptığı hareketler ise dikkat çekti. Sandal'ın hareketleri gecenin en çok konuşulanı oldu.
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Parti'de eğlenceli anlar yaşayan ünlü isimler, piste çıkarak dans etmeyi ihmal etmedi. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın dans pistinde Aleyna Tilki'nin arkasında yaptığı el hareketleri sosyal medyada gündem oldu.
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Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Köse, "Mustafa Sandal, Aleyna'nın arkasından neyi anlatmaya çalışmakta?" dedi.
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