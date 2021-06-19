Mustafa Sandal'dan olay O Ses Türkiye açıklaması!

Mustafa Sandal, Buket Aydın'ın "Acun Ilıcalı tekrar sizi çağırsa O Ses Türkiye'de jüri üyesi olur musunuz?" sorusuna, "Acun Ilıcalı bir televizyon dehası. Onun tasarladığı bir projede yer alırım. Biz birlikte son derece profesyonel çalıştık. Hiç problem yaşamadık.