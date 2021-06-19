Mustafa Sandal'dan olay O Ses Türkiye açıklaması!
Ünlü sanatçı Mustafa Sandal, Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programının bu haftaki konuğu oldu. Sandal, iki dönem jüri üyeliği yaptığı 'O Ses Türkiye' yarışmasıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Mustafa Sandal oldu.
Tv8'in fenomen yarışma programı O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mustafa Sandal, sevilen yarışmayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Mustafa Sandal, Buket Aydın'ın "Acun Ilıcalı tekrar sizi çağırsa O Ses Türkiye'de jüri üyesi olur musunuz?" sorusuna, "Acun Ilıcalı bir televizyon dehası. Onun tasarladığı bir projede yer alırım. Biz birlikte son derece profesyonel çalıştık. Hiç problem yaşamadık.
Onun çalışma ortamları son derece profesyoneldir. İlla ki O Ses Türkiye olmasına gerek yok, farklı bir projesinde de seve seve yer alırım."