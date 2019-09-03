Mustafa Sandal'dan ayrılan Melis Sütşurup Hakan Sabancı ile yeni aşka yelken açtı

Eşi Emina Jahovic ile hayatlarını ayıran Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile bir birlikteliğe başlamıştı ki Sandal, aradığı mutluluğu bu ilişkide de bulamayınca bu beraberlik olaylı bir şekilde bitmişti. Melis Sütşurup, Sandal'dan ayrıldıktan sonra ''Midemi bulandıran şeyler var'' demiş ne olduğuna dair bir açıklama yapmamıştı.