Mustafa Sandal'dan ayrılan Melis Sütşurup Hakan Sabancı ile yeni aşka yelken açtı
Mustafa Sandal'ın eski sevgilisi Meli Sütşurup'un Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiaları herkesi şaşırttı.
Eşi Emina Jahovic ile hayatlarını ayıran Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile bir birlikteliğe başlamıştı ki Sandal, aradığı mutluluğu bu ilişkide de bulamayınca bu beraberlik olaylı bir şekilde bitmişti. Melis Sütşurup, Sandal'dan ayrıldıktan sonra ''Midemi bulandıran şeyler var'' demiş ne olduğuna dair bir açıklama yapmamıştı.
Mustafa Sandal, ile olaylı bir şekilde ayrılan Melis Sütşurup'un adı şimdilerde sosyetik yakışıklı Hakan Sabancı ile anılmaya başlandı. Sütşurup, Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre Hakan Sabancı ile yeni bir ilişkiye başladı.
Geçtiğimiz günlerde Melis Sütşurup'un ve Hakan Sabancı'nın Nişantaşı'ndaki bir gece kulübünde samimi bir şekilde dans ettiği öne sürüldü.
İddialara göre, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendikleri belirtilen ikiliden ise henüz bir açıklama gelmedi.