Mustafa Sandal takipçilerini uyardı! İtibar etmeyin...
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, son zamanlarda sosyal medyada dolaşan yapay zeka destekli bir dolandırıcılık videosuna karşı takipçilerini uyardı. Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatli olunması gerektiğini belirten Sandal, videonun tamamen asılsız olduğunu vurguladı.
Sosyal medya üzerinden sıkça paylaşımlar yapan ve gündemde kalmaya devam eden Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde rapçi Lvbel C5’in "Havhavhav" şarkısına da mizahi bir eleştiri getirmişti.
Sandal, "Miyav Miyav" gibi bir şarkı yapmayı düşündüğünü ancak sonrasında bunu geri çevirdiğini belirtmişti. Lvbel C5 ise bu duruma esprili bir şekilde karşılık vermişti.
Ancak Sandal'ın son paylaştığı mesaj, tamamen farklı bir konuyu gündeme getirdi. Şarkıcı, sosyal medyada dolaşan ve yapay zeka ile oluşturulan bir video ile ilgili açıklamalarda bulunarak takipçilerini dikkatli olmaya çağırdı. "Bu video dolandırıcılıktır ve aslı astarı yoktur," diyen Sandal, avukatına hukuki süreci başlatması için talimat verdiğini belirtti.
Sandal, yatırım tavsiyesi vermediğinin altını çizerek, böyle bir durumla karşılaşanların yalnızca resmi hesaplarından yapılan duyurulara itibar etmelerini istedi.