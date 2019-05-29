Mustafa Sandal Melis Sütşurup'u aldattı mı? İhanet iddiası ortalığı karıştırdı!
Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic'ten ayrıldıktan sonra Melis Sütşurup ile bir ilişki yaşamaya başlamıştı. Ortaya atılan iddialar ise herkesi şaşırttı. Mustafa Sandal'ın Sütşurup'u aldattığı iddia edildi.
5 aydır birlikte olan Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal ile alakalı ortaya atılan iddialar herkesi şaşırttı. 49 yaşındaki popçu Mustafa Sandal, Fransa tatiline çıktığı kendisinden 20 yaş küçük Melis Sütşurup'la aşk tazelemişti.
İkilinin beraber gittiği Cannes tatilinin ardından Melis Sütşurup Türkiye'ye dönmüş Mustafa Sandal ise Fransa'da kalmıştı. Mustafa Sandal, Melis Sütşurup'un Türkiye'ye dönmesiyle Cannes'da çapkınlık turuna çıktı.
Yakın bir dostu ile Fransa'da kalan popçu, soluğu Baoli Cannes adlı mekanda aldı. Takvim gazetesinin haberine göre, Mustafa Sandal, çılgın partileriyle ünlü mekanda esmer bir kadınla yakınlaştı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde samimiyeti artıran ikili bir ara dudak dudağa öpüştü. Kimselere yakalanma korkusu olmadan esmer kadınla sarmaş dolaş eğlenen popçunun evdeki hesabı çarşıya uymadı!