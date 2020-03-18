Mustafa Sandal İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz'a olay sözler! Demediğini bırakmadı

Coronavirüs salgınının çok kötü vurduğu İtalya'da yaşayan Türk asıllı tiyatro ve sinema oyuncusu Serra Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunup, "İtalya'da durumlar çok kötü, mahsur kaldık, battık" sözleriyle durumun ne kadar kötü olduğunu anlatmıştı.