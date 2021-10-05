Mustafa Keser Bülent Ersoy'u videosuyla gömdü: 'Kürdo, maraba derdi kimsin lan sen'

Duyarsız, davranış bozukluğu var: "Ben Bülent Ersoy'la sahnede hiç çalışmadım. Ama yıllardır duyarız yapılan yanlışları, davranış bozukluklarını. Yapımcıdan teklif geldiğinde pek sıcak bakmadım. Biz yapamayız huylarımız bir değil, ahlaki yapımız bir değil falan. 'Abi yok ya öyle olmaz bu iyi olacak' dedi.

İşte Keser'in 34 dakikalık videosu...