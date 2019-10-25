Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk heykeliydi son halini görenler küplere biniyor

Heykel ve zarar gören çevresi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışma başlattı ve temizlendi. Ancak heykel kısa bir süre sonra yine eski haline döndü. Bir süredir bakım yapılmayan heykelin son hali ise görenlerin tepkisini çekmeye başladı.