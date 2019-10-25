Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk heykeliydi son halini görenler küplere biniyor
İSTANBUL'un Sarayburnu ilçesinde bulunan ve dikilen ilk Atatürk heykeli olarak bilinen bir heykelin son halini görenler tepki göstermekten kendini alamıyor.
1925 tarihinde temeli atılan ve 1926 tarihinde açılışı yapılan heykel için Atatürk'ün bizzat modellik yaptığı biliniyor. Ayrıca bu heykel, İstanbul'daki ilk anıt heykel olma özelliği taşıyor.
2004 yılında Marmaray Projesi sebebiyle Atatürk heykelinin de içinde bulunduğu Sarayburnu Parkı'nın bir kısmı metal perdelerle kapatılmıştı. Heykeli çeviren metal perdeler bu yılın başında kaldırılmıştı.
Heykel ve zarar gören çevresi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışma başlattı ve temizlendi. Ancak heykel kısa bir süre sonra yine eski haline döndü. Bir süredir bakım yapılmayan heykelin son hali ise görenlerin tepkisini çekmeye başladı.
Müslümanların yerleştirdiği ilk heykel: Heykelin tarihçesi ve sanatsal değeri hakkında açıklamalarda bulunan sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, "Bu İslam dünyası açısından da önemli, İslam dünyasında da bir meydana Müslümanların yerleştirdiği ilk heykeldir." dedi. Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti: