Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı

57 yaşında hayata gözlerini yuman Atatürk'ün naaşı, Dolmabahçe Sarayı salonunda özel bir katafalka yerleştirildi. Türk bayrağına sarılı ve başında silah arkadaşlarının nöbet tuttuğu tabut, üç gün süreyle milletin ziyaretine bırakıldı.