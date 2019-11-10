Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumdu. Az bilinen fotoğraflarıyla ölümünün 81. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk...
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 81 yıl önce 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumdu.
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57 yaşında hayata gözlerini yuman Atatürk'ün naaşı, Dolmabahçe Sarayı salonunda özel bir katafalka yerleştirildi. Türk bayrağına sarılı ve başında silah arkadaşlarının nöbet tuttuğu tabut, üç gün süreyle milletin ziyaretine bırakıldı.
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20 Kasım'da Ankara'ya nakledilen Atatürk'ün naaşı, 21 Kasım'da törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu.
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Naaş, 10 Kasım 1953'de düzenlenen devlet töreniyle Etnografya Müzesi'ndeki kabirden alınarak Anıtkabir'e nakledildi.
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