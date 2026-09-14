Mustafa Karataş'ın acı kaybı! Canlı yayında haberi alınca...

İlahiyat profesörü ve televizyon programcısı Prof. Dr. Mustafa Karataş, kardeşi Davut Karataş'ın vefat haberiyle büyük üzüntü yaşadı. 65 yaşındaki Karataş, kardeşinin hayatını kaybettiğini programını sunduğu sırada öğrendi.

"VEFAT HABERİ GELDİ"

Acı haberi canlı yayında alan Mustafa Karataş'ın oldukça üzgün olduğu ve konuşmakta güçlük çektiği görüldü.

Karataş, kardeşinin vefatını şu sözlerle duyurdu:

"Bir haber aldım. Benim küçük erkek kardeşim, daha doğrusu ortancamız, Yusuf'la benim aramdaki Davut Karataş kardeşim 4 aydır yoğun bakımdaydı. Bugün şimdi vefat haberi geldi. Bu yayını sürdürmem biraz zor olacak. Ama sizlerden anlayış ve dua bekliyorum."

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Mustafa Karataş, kardeşi Davut Karataş'ın cenaze törenine ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Karataş, paylaşımında, "Kardeşim Davut Karataş'ın cenaze namazı 14.09.2026 Pazartesi günü öğle namazını müteakip Karabük Yüzüncü Yıl Camiinde kılınarak naaşı Karabük'te defnedilecektir" ifadelerine yer verdi.

MUSTAFA KARATAŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Mustafa Karataş, 20 Mart 1961'de Sivas'ın Gürün ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Karabük'te tamamlayan Karataş, 1984 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Aynı üniversitede 1989 yılında yüksek lisansını, 1998 yılında ise doktorasını tamamladı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlayan Karataş, 2008'de doçent, 2013'te profesör oldu.

Televizyon ekranlarında "Cuma Sabahları" ve "Muhabbet Kapısı" gibi canlı yayın programlarıyla tanınan Karataş, akademik çalışmalarının yanı sıra televizyon programlarıyla da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.