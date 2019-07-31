Mustafa Kaplan: İstediğimiz transferlerin çoğunu bitirdik

"Çalışmalarımız devam ediyor"

Başka oyuncular var görüştüğümüz. Onları da aramıza kattığımız zaman daha iyi bir Gençlerbirliği olacak ve özellikle Diallo’nun kolunun kırılmasından sonra orta sahaya bir oyuncu almak için çabamız var. Bir de savunmaya stoper almayı düşünüyoruz. Belki bir oyuncu daha olabilir. Çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.