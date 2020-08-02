Mustafa Diker kimdir hayatını kaybetti 'Ben İnsan Değil miyim' şarkısının bestekarıydı

Müslüm Gürses, Özay Gönlüm, Bedia Akartürk, Neşet Ertaş, Müzeyyen Senar gibi birçok sanatçıya plaklar yapan Mustafa Diker, İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği "Ben İnsan Değil miyim" adlı şarkının da bestekârıydı.