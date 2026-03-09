Mustafa Destici'den hükümete tatil çağrısı: Kadınlara tam gün tatil olsun

BBP lideri Mustafa Destici 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hükümete çağrı yaparak "Arife günü yarım gün olan tatil, kadınlarımız için tam gün olsun." dedi. Destici tatilin tam güne çıkarılmasıyla ilgili gerekçesini de açıkladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Destici, programa katılan kadınlara gül takdim etti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin düzenlediği iftar programında kadın hakları ve mağduriyetleri konusunda açıklamalarda bulundu, idam ve tahliyesiz müebbet cezaları talep etti ve kadınlar için arife gününün tam gün tatil olmasını önerdi.

Destici, kadınların yaşadığı mağduriyetlerin sözcüsü olacaklarını belirterek adli tedbirlerin ve cezaların artırılması gerektiğini vurguladı.

İdam ve tahliyesiz müebbet hapis cezalarının hukuk sistemine girmesi gerektiğini savundu.

Kadınların daha eğitimli, donanımlı ve ekonomik güce sahip olmasının ülkenin önemli hedefleri arasında yer alması gerektiğini söyledi.

Arife gününün kadınlar için tam gün tatil olmasını hükümete çağrıda bulundu. İslam ile kadınların mülk edinme ve miras haklarının devlet güvencesine alındığını ve Batı'nın kadın hakları konusunda ders veremeyeceğini belirtti.

Kadınların yaşadığı mağduriyetlerin sözcüsü olacaklarını söyleyen Destici, adli tedbirlerin ve cezaların bir an önce artırılması gerektiğinin altını çizdi.

"İDAM VE TAHLİYESİZ MÜEBBET CEZALARI MUHAKKAK OLMALI"

Destici, gündeme taşıdıkları idam ve tahliyesiz müebbet hapis cezalarının hamaset olmadığını, bunun gerçeklerin arasında duran bir mecburiyet olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Maalesef suçla mücadele konusunda hala cezalarımız yetersiz. İnsanlarımızı, toplumu, toplumsal barışımızı, huzurumuzu, umutlarımızı, geleceğimizi hedef alan suçlarla ilgili hukuk sistemimizi revize etmek, cezaları artırmak mecburiyetindeyiz. Hepimiz için utanç vesilesi olması gereken, kadınları ve çocukları hedef alan cinayetler, çeteler ve terör suçları için idam ve tahliyesiz müebbet cezaları muhakkak ama muhakkak hukuk sistemimize girmelidir."

Kadınların daha eğitimli, donanımlı ve ekonomik güce sahip olmasının, ülkenin en önemli hedefleri arasında yer alması gerektiği yönünde görüş bildiren Destici, bu yönde atılacak adımlarla ekonomiye de büyük katkı sağlanabileceği değerlendirmesinde bulundu.

"ARİFE GÜNÜ KADINLAR İÇİN TAM GÜN TATİL OLSUN"

Destici, ailede yuvaya daha çok kadınların vakit ayırdığına işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Onun için dedik ki gelin kadınlarımızın hayatını kolaylaştıralım. Şimdi düşünün, ramazan ayındayız. Kadın sahura kalkıyor, sahur hazırlıyor. Sonra ya tekrar uyuyabiliyor ya uyuyamıyor. Gelecek işten saat 17.30'da çıkacak, saat 18.30 ila 19.00'da iftar sofrasını hazırlayacak. Onun için diyoruz ki 1 saat geç gitsin, 1 saat erken çıksın. Önümüz bayram, arife günü yarım gün tatil. Buradan hükümete çağrımızı yapıyoruz. Arife günü yarım gün olan tatil, kadınlarımız için tam gün olsun. Kadınlarımız bayram hazırlığı yapacak. Onun için mutlaka bu pozitif ayrımcılığı istiyoruz ve uygulamaya geçene kadar da takipçisi olacağız."