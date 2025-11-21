Mustafa Denizli yıllar sonra dikkat çeken aşk itirafı
Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programına konuk oldu. Denizli, hem babalık hem de aşk hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Denizli, mesleğinden dolayı çocuklarına yetecek kadar vakit ayıramadığını söylerken, aşkla ilgili soruya verdiği samimi itiraflar herkesim dikkatini çekti.
"BABALIKTAN HEM GEÇERİM HEM KALIRIM"
Mustafa Denizli, programda "Babalıktan sınıfı geçer misin?" sorusuna içten bir yanıt verdi. Ünlü teknik direktör, yoğun çalışma temposunun aile hayatına etkilerini şu sözlerle anlattı, "Babalıktan sınıfı hem geçerim hem kalırım. Öyle bir mesleğim var ki çocuklarımla beraber büyüyemedim.
Manevi eksikliği, maddi olarak kapatmaya çalıştım. Yetiyor mu yetmiyor mu bilmiyorum. Çocuklarım benim hayattaki her şeyim fakat Türkiye gibi bir yerde benim yaptığım mesleği yapmak insanın dengesini bozuyor. Çocuklarımla beraber büyüdüm ama onlara yeterli vakti ayıramadım."
AŞK SORUSUNA NET YANIT: "ÜÇ DEFA OLDU HERHALDE"
Programda Ahmet Mümtaz Taylan, Denizli'ye "Aşk tarifin nedir?" sorusunu yöneltti. Ünlü teknik direktör, aşkı şöyle tanımladı, "Tutku… Geçici mi kalıcı mı bilemiyorsun" Taylan'ın, "Kaç defa kapıldınız? Çok defa herhalde," şeklindeki sorusuna ise Denizli şu sözlerle karşılık verdi: Yok, çok defa kapılmadım yani.