Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a kampanya göndermesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ''Ali Koç çocukların kumbarasındaki paraya talip oldu. Benim hocam ise Çocuk Esirgeme Kurumuna tazminatını bağışladı.'' dedi.

Abone ol

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz; harcama limitleri, İrfan Can Kahveci, Eren Yardımcı'nın Eyüpspor'a transferinin detayları ve sarı-kırmızılı kulüple ilgili gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'Galatasaray'ın geleceğini kararttınız mı?' sorusu için konuşan Cengiz, ''Galatasaray'ın geleceğini karartmak bana nasip olmasın. Kendimi yok etmeyeyim. Ahmet Kaya gibi "Kafama sıkar giderim. Yağmur çamur kar... Taraftarın bazısı maça gelecek parası var, dönecek parası yok. Ben bu insanlara ihanet etmem. Bir grup muhalif bana çok takılıyor. Bazı yalanlarda becerikli değiliz. Galatasaray bir kültürdür. Galatasaray, dürüstlük abidesi olmak zorundadır. Bana yanlış yaptığımı söylediğinizde, kafanızda en ufak bir soru varsa sorabilirsiniz. Camiamdan bu yönde bana sorular geldi.". şeklinde yanıt verdi.

"TFF limitleri açıklasın"

Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'a transferi nasıl gerçekleşti? Bu transferin etik dışı olduğunu savunanlar var...

Benim önümde soru yok. Soruları bilmiyorum. İnceleme fırsatım bile olmadı. Rakiplerimizin sıkı taraftarları diyor ki, "siz 100 bin Euro eden bir futbolcuyu 4 milyon küsura nasıl yolladınız?" diyorlar. 4 milyon da Euro mu, TL söylenmiyor. Şark kurnazlığı. Burada diyorlar ki 100 bin Euro'luğu 4 milyon Euro'ya sattınız diyorlar. Biz kesinlikle limitler içinde kaldık. TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında da TFF'ye sordum. Açıklayın dedim. "Hangi kulübün ne kadar açığı var?" Mahremiyet dendi. Biz limitler içinde kaldık. Soruyorum; 21 kulüp var. Hangi kulübün, ne kadar açığı var. Açıklanmadı. Dediler ki, mahremiyet. Yahu kardeşim benim 490 küsür, öbürünün 350 küsür limiti var. Bu aldatıcı. İnsanlar zannediyor ki, ben 490 harcayabilirim. Ama bu aldatıcı. İnsanlar zannediyorlar ki 490 milyon harcayabilirim. Bunun içinde bütün ücretler var. Ben açıklıyorum dedim, siz de açıklayın dedim. TFF'ye sesleniyorum. Dedikodulara mahal vermeden her kulübün ne kadar harcama limiti vardı ne kadar harcadılar açıklasın. "Benim 1 milyon Euro'ya yakın limitim var" dedim. "Bir kaç kulüp artıdayım" dedi. "TFF açıklasın" dedim. TFF bu konuda dürüst, açık. Yetmiyor ben UEFA'dan da denetleniyorum. Tek tek bizi denetliyorlar.

''Bir kişi sordu mu? Neden Erencan'ı neden verdiniz diye''

Erencan Yardımcı gibi oyuncular bizim geleceğimiz. Şu anda bir soru soruyorum. Evvelsi gün bana bir futbolcu geldi. Bu oyuncuya Boluspor'a bedava verdik. Ali Yavuz Kol'u da bedava verdik. Emin Bayram'ı da bedava verdik. Rakiplere ve müzmin muhaliflere sesleniyorum. Bir kişi sordu mu? Neden Erencan'ı neden verdiniz diye. U19 Kalktı, Rezerv Lig harekata geçmiyor. Bu oyuncular paslanacak. "Boluspor'da oynamak istiyorum" dedi. Erencan, "Eyüpspor'da oynarım" diyor. Bizim 17 yabancı futbolcumuz var. Omar'ın lisansını askıya aldık. Biz isteseydik ki -Omar hazırdı-, maaşını indirelim diyebilirdik. Nasıl Emre Akbaba, Muslera sakatken maaşını tam ödedik. Omar'ın da maaşını tam ödeyeceğiz. Utandık. Galatasaray ve Türk kültüründe bu yok. Sakat insana böyle yapamazdık. Edepli ol.

Beşiktaş'ın çağrısına yanıt

Beşiktaş'ın "Limitler dahilinde transfer yapıldı mı?" sorusuna katılıyorum ve arttırıyorum. Niye sadece devre arası deniyor. Görüyorum ve arttırıyorum. Geçen sezon ve bütün sezonları görelim. Neden sadece bu devre arası. TFF ve Sicil Kurulu bu konuda çok hassas. TFF biliyor. Bizi TFF ve UEFA inceliyor. UEFA da incelesin. Ben o dönem hem Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi savundum. "Lütfen Türk futboluna tölerans gösterin" dedim. Ben bunu söylerken UEFA'nın yetkilileri neredeyse sandalyelerinden düşecekti. Arttıralım. TFF Sicil Kurulu, dürüst bir kuruluş. Tek tek hesaplıyor. Biz 3'te ve 4'te girdik. Neden Emin'i sormuyorsunuz? Türk futbolunun geleceği. Ali Yavuz'u neden sormuyorsunuz? Sormazlar; çünkü kalpleri fesat. Biz Erencan'ı karşı kulüp memnun olmadığı takdirde geri alırız. Asla üç kağıt yapmadık.

''Herkes konuştu, mangalda kül bırakmadı''

Yüzde 60'a yakın gelirimizde kayıt var. Gelirimiz ilk defa Türkiye'de 1 milyar TL'yi aşan ilk kulübüz. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Milletten para toplayıp 250 milyon TL'ye yakın tribün gelirimizi toplama şansımız yok. Dünyada tüm kulüpler gelirlerinde düştü. Herkes konuştu, mangalda kül bırakmadı. Sadece Galatasaray teknik heyeti ve futbolcuları indirim yaptı. İndirmeyen bir kaç oyuncu var. Onların da bir noktaya geleceğine inanıyorum.

''Devletin en ufak zararını istemem''

Buradan devlete teşekkür etmem gerek. Ettiğimde bana yandaş diyorlar. Sen dürüst olacaksın. Hangi görüşte olursa olsun dürüst olacaksın. Buradan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, eski ve yeni maliye bakanlarımıza teşekkür ediyorum. İki kez yapılandırma yaptılar. Geldiğimin ayında 380 milyon TL'lik yapılandırma yaptım. Bir yıl yapılandırdık. Yetmedi, sağolsun devlet 5 yıl yapılandırdı. Eski TFF başkanı Yıldırım Demirören ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman döneminde başladık. Bizim o zamanki kulüplerin toplam borcu 1.4 milyar TL. Toplam geliri bunun 4'te 1'i. Ne kadar ediyor? Ben devletten geldim. Devletin en ufak zararını istemem. Önce devlet ve millet, sonra Galatasaray. Böyle büyüdük. Bu bağlamda kulübün de zarar görmesini istemem.

''Bre gafil, bre aymaz''

Devlet 10 yıl yapamadı ama 5 yıl yaptı. "Vay Galatasaray'ı teslim ediyor" denildi. 2020 yılına kadar zaten her şeyi vermişsin? Euro borçlarını TL'ye çevirmişsin. Ama sen onu da ödeyemiyorsun. Devlet kalkıp diyor ki bunu 5 yılda öde. Devlet dedi ki 7+2 yapıyorum. Bu bile müthiş bir şey. İsim veriyorum. Sevgili Hüseyin Aydın, Denizbank Genel Müdürü Hakan Bey'e teşekkür ediyorum. Ben 2,5 yıl faiz ödemeyeceğim. 2,5 yıldan sonra 7 yılda ödeyeceğim. İmzalayamayalım diye mahkemeye verdiler. "Kayyum atansın" diyen ne bakarlar, şimdi de mahkemeye verdiler. Bankalar Birliği de şaşırdı. Ne diye verdiler, "Yapılandırmayı durdurun" diye. Senin hisselerin zaten rehinliydi. Bre gafil, bre aymaz. Biraz oku. İkra... Finansmanın vadesi 2,5+7 yıl. Bakın iyi not alın. Ey bizi mahkemeye verenler. Bunu aslında taraftarlarımıza anlatıyorum. Muhaliflere anlatmıyorum. Zaten ayda yürüsek "Mars'ta yürüdü, bizi kandırıyorlar" diyecekler.

''Biz Galatasaray'ın adı için ölüyoruz''

Şimdi herkes aday olsun. Ama ücretleri düşüreceksin, bu parayı ödeyeceksin. Amatörler kendi yağıyla kavrulacak. Yani donanımlı ve paralı geleceksin. Daha mahremiyet var. Daha açıklayacak çok şey var. Belki açıklamamdan dolayı Bankalar Birliği rahatsız olur. Ancak onlara yapılan saldırılardan da bıktım. Yaptıklarından dolayı onlara teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın adı büyük. Biz Galatasaray'ın adı için ölüyoruz. Senin gibi bir tane loca almadan ve yardım yapmadan klavye delikanlılığı yapmıyoruz.

İrfan Can Kahveci transferi

Fatih Terim, kağıt kalemi alın transfer listesini açıklayacağım. İrfan Can'ın Galatasaray'ı istemesine rağmen gerçekleşmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hocamız, millete scout desteği veriyoruz diyor. "Bir daha bizi beklemeyin. Ben önceden haber vereyim de siz çalışın" diyor. Emre Utkucan ve ekibine de selam olsun. Çok güzel ironu. Ben Galatasaray'ı devraldığımda 32 milyon TL ödememiz gerekiyordu. Transfer yasağımız vardı. Ndiaye'yi daha satmamıştık. Onun parası bize Şubat, Mart'ta geldi. Tahtamızı açtık. Hocamızın talebiyle Nagatomo'yu Inter'den talep olduk. Abdürrahim'i (Albayrak) Yusuf'u (Günay) çok üzdüler. Yapmayın. Yönetim kurulu üyeleri hepsi tek tek çalıştı. İsimsiz kahramanlar var. Çok var. Bunların hepsi müthiş mücadeler yaptı. İngiliz milleti doğru yapıyor. Hatıralarını yazıyor. Benim neler çektiğimden değil, yönetici kardeşlerimizin neleri çektiği konusunda. Yazsam oturup ağlarsınız. Ben kendimle ilgili gülümseyip geçerim. Ama seninle birlikte olana edilene haksız laf çok acı verici. Teknik heyet ve kadrolarımız gece gündüz çalışıyor. Biz zaten ayvayı yemişiz. Ben birileriyle iyi kavga ederim ama kavga etmek marifet değil.

''Tamamını açarsam insanlar sokağa çıkamazlar''

Nagatomo'yu alacağız. Rakip takım teklif yapmış. İftardayız. Abdürrahım 'Aman başkanım' dedi. Sırf onun hatrına sustum. İftardayız. Yanımda. Abdurrahim bana lütfen bir şey deme dedi. Yüz yüze bakıyoruz, ayıp ya. Aslında derim, benim yapım budur. Demedim Abdurrahim hatrına. Arkası yarınmış, dizi film gibi. Kime talip olduysak ona talip oldular. Biz kime talipsek, hepsine talip oldular. Emre Akbaba.... Pandora'nın kutusunu bu kadar açıyorum. Tamamını açarsam insanlar sokağa çıkamazlar. Yurt dışı transferlerinde bizim gibi değiller. Biz harbiden o konuda beceriksiziz(!)

Ne kadar teklif yapıldı

İrfan Can çok değerli bir futbolcu. Hocanın istediği bir futbolcuydu. Av mevsimi başladı dediğimde, menajerlerin av mevsimi başlamıştı. Bir Anadolu kulübünden, büyük kulübümüze yapılan transferde menajerlerin yaptıklarını ben gördüm. İrfan Can için Göksel Başkanı aradım. Yazılı teklif geçin dediler. 4 milyon Euro+satıştan kar teklif ettik. Göksel Başkan'la görüştük. "Bu külüp bana ait, başı derde girerse evime haciz gelir" dedi. "Aynı parayı veren başka bir kulüp olursa rüçhan hakkı sizin olur" dedi. Biz teklifimizi yükseltmedik. Hatta sponsor da bulduk. Burada açıklamayacağım. Bir sponsoru da reddettik. Ona girmeyelim. Millet küçük dilini yutabilir. Rakamı artırmamız istendi, yapmadık. "5,5 milyon Euro artı hocamıza liste bildirmişler, Linnes dedi. Satıştan yüzde 20 pay. Karşı taraf çok mutlu oldu. Hatta tek tek not aldılar. Bir yöneticimiz "Verecekler" dedi. Abdürrahim "Vermeyecekler. Bizi çok güzel eşik olarak kullanacaklar" dedi.

"Fenerbahçe'yle sizin aranızda uçurum var"

Fenerbahçe maçına gittim. Onlar da çok üzüldüler. Her yıl kazansak, zaten tadı kalmazdı. Fener'e de yenildik. Yenildiğimiz değerli bir rakip. 18.45'te Göksel Bey bana telefon açtı. Ali Bey maça gelecekti, gelmedi. Başakşehir kulübüne gitmiş. İrfan'ın formasını almış. Göksel Bey, "Fenerbahçe'yle sizin aranızda uçurum var" dedi. "10 milyon Euro" dedi. Sonra çıktı 7 milyon Euro. Şampiyon olursak 1, Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak 1 ve grupları geçersek 1. Etti 13 milyon Euro. Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci. "Sen benim yerime ne yaparsın?" diye sordu. Sen haklısın dedim... Biz Erencan'ı açıkladığımız için eleştiriliyoruz. Tamamen şeffafız. Rakibimiz 7 milyon euro dedi. Bana 10 deniyor, 7 açıklanıyor. Ben de bunu merak ediyorum Kendi camiana açıkla. Kendi camiası sağ olsun zaten aldırmıyor. Bugün Fenerbahçe olmazsa Galatasaray olmaz. Hakikaten rakiplerin kötülüğünü istemem. İyiliklerini isterim. Hepsi başarılı olsun, ama Galatasaray en üstte olsun.

''Ey Onyekuru utandırmaya devam et''

Biz Mensah'a teklif bile vermedik fakat ihale bize kaldı. Beşiktaş masadaysa, biz yokuz dedik. Onyekuru'da 4.3 milyon euro satın alma opsiyonumuz var. Zorunlu değil ama istersek alırız. Onyekuru 5 aydır yatıyor. Biz de bile yatıyordu. Bizi affetsin. Çok sempatik bir insan. Adam herkesi utandırdı. Ey Onyekuru utandırmaya devam et. Mostafa Mohammed olayı çok büyük bir olay. Neler yaşadığımız bir Allah bir biz biliriz. Mısır halkı da kendince haklı. En değerli oyuncuları. Vurduğu kafa Metin Oktay kafasıydı. Mısır ikiye ayrıldı. Araya siyaset, her şey girdi. Hatta Türkiye'den bir takım da teklif verdi. Adı lazım değil. Fenerbahçe değil. Fenerbahçe masadayken girmedik. Fenerbahçe iki ay önce Mostafa'ya talip oldu ama kulübü vermedi. Bize yakışmaz. Yalan haberdir.

''Mostafa'yı Allah nazarlardan korusun''

Mostafa'nın lakabı Arapça debbabe. Tank demek. Mostafa'yı Allah nazarlardan korusun. Kendisi ilerleyen yıllarda Metin Oktay ruhuyla Galatasaray'ın forveti olacak.

''Bizle oynadığında titreyen bir Real Madrid istiyorum karşımda''

Ne hocamız ne biz hiçbir transfer döneminden memnun değiliz. Memnun olursak biteriz. Hiçbir şeyi yeterli görmeyiz. Ben performansımdan memnun olabilir miyim! Bizle oynadığında titreyen bir Real Madrid istiyorum karşımda. Biz kesinlikle hiçbir transfer döneminde ne hocam, ne ben memnun değiliz. Beni en çok mutlu eden karşılaşma, şampiyon olduğumuz Başakşehir karşılaşmasıydı. Defans yok diyorlar gaza geliyorlar. En az golü biz yiyoruz ve Luyindama gibi dünya çapında bir stoper yedek bekliyor. Orta saha yok diyorlar en çok gol atan orta sahalar bizde.

Ali Koç'a gönderme

Şu ana kadar kampanyada toplanan 5 milyon 600 bin TL. Bir futbolcu için rakibimiz açtı 4 küsür. Belki onlar çok toplarsa, bizim taraftarı da tahrik eder. Bağış kampanyasında topladığımız para yıllık elektrik masraflarımızı bile karşılamıyor maalesef. Bir müjde daha vereyim. Yusuf Bey uğraşıyor. Çatıya güneş panelleri koyacağız. Çok büyük bir enerji firması koyacak. 20 milyon TL'lik iş. 10 yıl ödeyeceğiz, sonra bizim olacak. Yardım kampanyasında geldiğimiz noktadan memnun değilim. Lütfen yardım kampanyasına destek verin, 10 lira bile çok büyük para. Ali Koç çocukların kumbarasındaki paraya talip oldu. Benim hocam ise Çocuk Esirgeme Kurumuna tazminatını bağışladı. Ben Ali Koç'a laf attım. Rakip camialara atmam, hepsi benim kardeşim.

Gedson derbide oynayacak mı

Gedson için İngilizler, 'Ambulans uçakla çıkabilir' dediler. Devletimiz sağ olsun, yardımcı oldu. Karantinasının 14. günündeydi. O şekilde izin verdiler. İrfan Can'ı alsaydık da Gedson'u alıyorduk. Limitlerimiz yetiyordu. Kiralıktı çünkü. Sponsorlar devreye girecekti İrfan Can'da. Gedson'da tüm testler yapıldı. Uçaktan önce de yaptık, negatif. 15. günden önce indi uçaktan. Hastaneden otele geçti. Şu an için derbide oynamasında problem yok. Derbide oynayıp oynamayacağını biz bilemeyiz. Gedson dünya futbolunun en büyük yıldızlarından bir tanesi ve gelecek vaad eden isimlerinden bir tanesi. Bakalım mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

''Fenerbahçe maçına giderim''

'Fenerbahçe maçı için Fetih suresinden sonra yeni bir söz söyler misiniz?' sorusuna Mustafa Cengiz:, şu yanıtı verdi; ''Veni, vidi, vici...

Çok değerli bir rakip Fenerbahçe. Bu cumartesi oynayacağız. Fenerbahçe maçına giderim. Gönül isterdi ki seyircili olsun. Yarısı Fenerbahçeli, yarısı Galatasaraylı sağlık çalışanları olsun dedi Fenerbahçe. Cumartesi maçta olacağım, inşallah. Marjinal değeri çok yüksek. Ancak, Başakşehir maçında yüzlerce bilek kırıldı sayılmayan gollerden. Kafa göz saymıyorum. Beni en çok mutlu eden, 100'lerce bileğin kırıldığı Başakşehir maçı. 4 gol attık, 2'si sayıldı. Sayılmayan goller de kaç kişi bileklerini duvara vurup kırmış. Bizi şampiyonluğa götüren maç, o maçtı. En değerli rakibimiz yenmek çok değerliydi.

Mesut Özil yorumu

Bir futbolcu geliyor, 18 milyon Euro alırken bütün parasından feragat edip tuttuğum takım için 3.5 milyon Euro'ya imza atıyor. Ben olsam bu futbolcunun heykelini hemen stadın önüne dikerim.

Halil Dervişoğlu

Halil'in kulübünün sahibi çok profesyonel bir adam. Galatasaray da çok büyük marka. Erencan gibi 1 maç oynasanız, dünyanın sayılı oyuncuları listelerine giriyorsunuz. Barcelona'dan Ansu, Inter'den Esposito gibi oyuncular var 6 futbolcu var, biri Erencan. Bizimkiler küçük görüyor ama Eyüp görüyor olayı. İhtiyacım Emin'e değil, Erencan diye ısrar ediyor. Emin'i bedava veriyoruz, laf eden yok. Halil'i böyle verdiler bize. Halil ile Fatih Hocam çok ilgili. Bakacağız. Şimdilik bu noktadayız.