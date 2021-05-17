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Mustafa Ceceli aşka geldi Selin İmer'i öpücüklere boğdu Bodrum'da tatil keyfi

Mustafa Ceceli aşka geldi Selin İmer'i öpücüklere boğdu Bodrum'da tatil keyfi

BODRUM'da tatilin keyfini çıkaran Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in eğlenceli dakikaları kameralara yansıdı.

Mustafa Ceceli aşka geldi Selin İmer'i öpücüklere boğdu Bodrum'da tatil keyfi

Selin İmer uğruna çocuğunun annesiyle yollarını ayıran Mustafa Ceceli, 2017 yılında İmer'le evlenmişti, İkili, şimdilerde ise tatilin keyfini çıkarıyor.

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Mustafa Ceceli aşka geldi Selin İmer'i öpücüklere boğdu Bodrum'da tatil keyfi

Mustafa Ceceli ve Selim İmer çifti, Bodrum tatilinde romantik anlar yaşadı. Aşka gelen Mustafa Ceceli önce eşini kucağına alarak denize atmaya çalıştı sonra da gönlünü almak için dudağından öptü.

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Mustafa Ceceli aşka geldi Selin İmer'i öpücüklere boğdu Bodrum'da tatil keyfi

Suyun serin olmasından dolayı denize girmekte zorlanan şarkıcı, eşini denize girmeye ikna etmeye çalıştı. Ceceli, o esnada kendisinden kaçmaya çalışan İmer'i kucağına aldı ve eşini suya atmaya çalıştı. 

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Mustafa Ceceli aşka geldi Selin İmer'i öpücüklere boğdu Bodrum'da tatil keyfi

İkilinin şakalaştığı anlar da objektiflere yansıdı. Ceceli, yaptığı şakadan sonra eşinin gönlünü öperek aldı.

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