Mustafa Balbay: Mezara en büyük saygısızlık Anıtkabir'de yapılıyor

TV100 ekranlarında yayınlanan Eşit Ağırlık programında gündem konularından biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tunceli eski milletvekili Kamer Genç’in mezarı başında rakı içtiği skandal görüntüler oldu.

Canlı yayına katılan Gazeteci Mustafa Balbay'a bu görüntüler soruldu.  Balbay, "Bir mezarda tabiki o mezara uygun davranmak gerekir. Türkiye'de mezara en büyük saygısızlık Anıtkabir'de yapılıyor, yıllarca Anıtkabir'de slogan atılıyor" dedi. 

