Muş'ta tarihi eser kaçakçılığı! Silah, mühimmat, sikke ve objeler ele geçirildi

Muş'ta düzenlenen operasyonlarda silah, mühimmat, sikke ve tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

BİR ÇOK ESER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 7 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 48 av tüfeği kartuşu, 40 uzun namlulu silah fişeği, kuru sıkı tabanca, 3 tarihi eser arama dedektörü, 143 sikke, tarihi eser niteliğinde 286 obje, sigara dolum makinesi, kompresör, 10 bin doldurulmuş makaron ve 10 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

