Muş'ta kilosu kadar tümör vücuduna yapışık dünyaya geldi! 1 kilo 600 gram tümör alındı
MUŞ'ta vücuduna yapışık 1 kilo 600 gram tümörle dünyaya gelen kız bebeği ameliyat edildi.
Muş’ta yaşayan ve kız bebek bekleyen Besrayi Ortaboy, salı günü rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı ve sezaryenle doğum yaptı. Ortaboy’u kızı, vücuduna yapışık 1 kilo 600 gram tümörle dünyaya geldi.
ümörün vücuttan ayrılması için Elazığ’daki özel hastane ile görüşüldü. Annesi ameliyatlı olduğu için yolculuk yapmasında sakınca bulunan ve babası Kadir Ortaboy da şehir dışında olan bebek, ambulansla Elazığ’a yalnız götürüldü.
4 saat süren başarılı ameliyatın ardından tümör çıkarıldı. Bebeğin kilosu da 3 kilo 300 gramdan 1 kilo 700 grama düştü.
1 ay hastanede kalacak: 40 bin doğumda bir görülen 'sakrokoksigeal teratom tümörü' nedeniyle bebek, hastanede 1 ay tutulacak.