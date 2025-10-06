Muş'ta hayatı kabusa dönmüştü 2 yılda normale döndü
Muş'ta günde yaklaşık 14 saat internette vakit geçiren 27 yaşındaki M.Ö, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destek sayesinde sanal alemde harcadığı süreyi 4 saate düşürdü.
Hasköy ilçesinde yaşayan ve son 5 yıldır günde yaklaşık 14 saat internet kullanan M.Ö, 2 yıl önce ailesinin desteğiyle Muş YEDAM'a başvurdu. Burada görevli uzmanlardan danışmanlık hizmeti almaya başlayan M.Ö, bu sayede internet kullanımını kontrol altına alarak 4 saate kadar düşürdü.
Sanal alemde uzun süre vakit geçirdiği dönemde uyku düzeni bozulan, sosyal hayattan uzaklaşan, aile ve arkadaşlarıyla iletişimini koparan M.Ö, YEDAM sayesinde hayatına yeni sayfa açtı. İnternet kullanımını kontrol altına almanın mutluluğunu yaşayan M.Ö, artık zamanını daha verimli kullanıyor, ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçiriyor.
Önceden sosyal medyada uzun süre vakit harcayan, internette oyun oynayan M.Ö, AA muhabirine, internet bağımlılığının hayatında olumsuzluklara yol açtığını söyledi.
Yaklaşık 15 yıldır akıllı telefon kullandığını anlatan M.Ö, şöyle konuştu:
"Özellikle son 5 yılda internet, hayatımın neredeyse tamamını kaplamıştı. Günde 14 saate varan internet kullanımım vardı. Uyku düzenim bozulmuştu, sosyal hayatımdan uzaklaşmıştım, ailemle ve arkadaşlarımla iletişimim neredeyse kopma noktasına gelmişti. Bir süre sonra bunun bir bağımlılığa dönüştüğünü ben de fark ettim ama tek başıma baş edemedim. Bu süreçte ailem bana en büyük desteği verdi. Onlar da durumumu gördü ve çözüm arayışına girdi. Muş YEDAM'a başvurmam konusunda beni yönlendirdiler. O gün hayatımın dönüm noktalarından biriydi.