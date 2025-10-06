Muş'ta hayatı kabusa dönmüştü 2 yılda normale döndü

Yaklaşık 15 yıldır akıllı telefon kullandığını anlatan M.Ö, şöyle konuştu:

"Özellikle son 5 yılda internet, hayatımın neredeyse tamamını kaplamıştı. Günde 14 saate varan internet kullanımım vardı. Uyku düzenim bozulmuştu, sosyal hayatımdan uzaklaşmıştım, ailemle ve arkadaşlarımla iletişimim neredeyse kopma noktasına gelmişti. Bir süre sonra bunun bir bağımlılığa dönüştüğünü ben de fark ettim ama tek başıma baş edemedim. Bu süreçte ailem bana en büyük desteği verdi. Onlar da durumumu gördü ve çözüm arayışına girdi. Muş YEDAM'a başvurmam konusunda beni yönlendirdiler. O gün hayatımın dönüm noktalarından biriydi.