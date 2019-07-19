Muş'ta 4 aylıkken annesi ölen sıpaya sahip çıktılar! Özsüz sıpa beldenin maskotu oldu

"Öksüz olduğu için çok seviliyor"

Belde sakinlerinden Erhan Güngörmüş, "Halkımız günde 4-5 defa sıpaya biberon yardımıyla süt veriyor. Sıpa, kahvenin önünden hiçbir yere ayrılmıyor. Sıpa, adeta beldemizin maskotu oldu. Halkımız ve özellikle çocuklar, onu çok seviyorlar. Herkes onunla oynamaya çalışıyor. Öksüz olduğu için çok seviliyor ve sütü eksik edilmiyor" diye konuştu.