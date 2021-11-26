Müslüme'nin babası çıkan dede Hasan Yağal abisinin de babası çıktı gelinine tecavüz etmiş
MERSİN'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 2.5 yaşındaki yörük kızı Müslüme Yağal olayında tutuklanan 70 yaşındaki dede Hasan Yağal tam sapık çıktı. Müslüme'nin babası olduğu ortaya çıkan dede Hasan Yağal'ın, gelinine tecavüz ettiği, Müslüme gibi abisinin de biyolojik babası olduğu oğluna da tecavüz etmiş...
Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan Minik Müslüme'nin 10 gün sonra bir dağ başında ölü bulunmasıyla ilgili olayda kan donduran ve mide bulandıran yeni gelişmeler ortaya çıktı. 2.5 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Tutuklanan 70 yaşındaki Hasan Yağal'ın iğrençlikleri ortaya saçılmaya devam ediyor. Dede görünen Hasan Yağal hem Müslüme'nin hem de Müslüme'nin abisinin bilolojik babası çıktı. Sapık dede, 13 yaşındaki kendi öz oğluna da istismarda bulunmuş... İşte kan donduran ayrıntılar...
Müslüme'nin DNA'sı babasıyla uyuşmayınca
Müslüme Yağal üzerinde yapılan DNA incelemesi sonunda 70 yaşındaki dede Hasan Yağal'ın aslında Müslüme'nin babası olduğu ortaya çıktı.Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.
Müslüme'nin abisinin de babası çıktı
Dede Hasan Yağal'ın DNA örneği ile Müslüme'nin ağabeylerinden birinin DNA örneği yüzde 100 eşleşme sağladı. Bunun üzerine Müslüme'nin annesi Sevgi Yağal gözyaşları içerisinde tüm kan donduran gerçekleri itiraf etmek zorunda kaldı.
Kayınpederim bana tecavüz etti, oğlum da ondan
OdaTV'de yer alan habere göre, Müslüme'nin annesi Sevgi Yağal'ı sorguya aldı. Anne Yağal, sorguda yıllardır kimseye söyleyemediği bir sırrı açıkladı: "Kayınpederim bana tecavüz etti ve erkek çocuklarımdan birisi onun oğlu."