Müslüman olmadığı halde Cristiano Ronaldo rekor bağışı bakın nereye yaptı?

Müslüman olmadığı halde Cristiano Ronaldo rekor bağışı bakın nereye yaptı?

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Ramazan ayı dolayısıyla Filistin'e 1.5 milyon dolar (Yaklaşık 9.5 milyon TL) bağışladı.

Müslüman olmadığı halde Cristiano Ronaldo rekor bağışı bakın nereye yaptı? - Sayfa 1

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Filistin'e olan yardımlarına devam ediyor. 

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Müslüman olmadığı halde Cristiano Ronaldo rekor bağışı bakın nereye yaptı? - Sayfa 2

1.5 milyon dolar bağış yaptı: Juventuslu yıldız Ramazan ayı dolayısıyla yardıma muhtaç Müslümanların ihtiyaçlarının giderilmesi adına 1.5 milyon dolar bağış yaptı.

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Müslüman olmadığı halde Cristiano Ronaldo rekor bağışı bakın nereye yaptı? - Sayfa 3

Halkın takdirini kazanmıştı: Önceki dönemlerde de Filistin'e yardımlarda bulunan yıldız futbolcu bu yönüyle bölge halkının takdirini kazanmıştı.

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Müslüman olmadığı halde Cristiano Ronaldo rekor bağışı bakın nereye yaptı? - Sayfa 4

Filistinli çocuklara yardım etmişti: 2012 yılında Altın Ayakkabı ödülünün açık arttırmada satılmasına izin veren Ronaldo, buradan elde edilen gelirin Filistinli çocuklara verilmesini sağlamıştı. 

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