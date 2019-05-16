Müslüman olmadığı halde Cristiano Ronaldo rekor bağışı bakın nereye yaptı?
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Ramazan ayı dolayısıyla Filistin'e 1.5 milyon dolar (Yaklaşık 9.5 milyon TL) bağışladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Filistin'e olan yardımlarına devam ediyor.
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1.5 milyon dolar bağış yaptı: Juventuslu yıldız Ramazan ayı dolayısıyla yardıma muhtaç Müslümanların ihtiyaçlarının giderilmesi adına 1.5 milyon dolar bağış yaptı.
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Halkın takdirini kazanmıştı: Önceki dönemlerde de Filistin'e yardımlarda bulunan yıldız futbolcu bu yönüyle bölge halkının takdirini kazanmıştı.
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Filistinli çocuklara yardım etmişti: 2012 yılında Altın Ayakkabı ödülünün açık arttırmada satılmasına izin veren Ronaldo, buradan elde edilen gelirin Filistinli çocuklara verilmesini sağlamıştı.
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