Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı!
Uzun bir zamandan beridir organ yetmezliği sebebiyle tedavi gören arabeskin usta sanatçısı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur 87 yaşında yaşamını yitirdi. Nur, ikindi namazına müteakip Zincirli Kuyu Mezarlığı’nda bulunan eşi Müslüm Gürses'in mezarının üzerine defnedildi.
2013 yılında aramızdan ayrılan arabeskin usta sanatçısı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı eşi Muhterem Nur'dan bugün sabah kötü haber geldi. Uzun zamandır organ yetmezliği sebebiyle sağlık problemleri yaşayan Nur, 87 yaşında yaşama gözlerini yumdu.
"Cenazeye yakınları katıldı": Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan rahmetli Müslüm Gürses'in sinema oyuncusu eşi Muhterem Nur'un cenaze törenine Muhterem Nur'un aile yakınları ve Müslüm Gürses'in hayranlarının olduğu yaklaşık 20 kişi katıldı.
"Muhterem Nur'un vasiyetine uyuldu": Cenazeye katılan müzik yapımcısı Muhteşem Candan, Muhterem Nur'un eşi Müslüm Gürses'in mezarının üstüne gömülmesinin vasiyeti olduğunu söyledi. Candan, “Ben Müslüm'e kavuşacağım.
"Müslüm Gürses'in üzerine gömüldü": Orada kemiklerimizde beraber çürüyecek. Kendisini ölüm değil de Müslüm Gürses'e kavuşmak olarak adlandırıyordu. Müslüm Gürses'in üzerine gömülmek, aynı taşlar olmak mezar taşında ikisinin resmi olan bir resim koymak vasiyeti vardı” açıklamasını yaptı.