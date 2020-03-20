Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı!

"Müslüm Gürses'in üzerine gömüldü": Orada kemiklerimizde beraber çürüyecek. Kendisini ölüm değil de Müslüm Gürses'e kavuşmak olarak adlandırıyordu. Müslüm Gürses'in üzerine gömülmek, aynı taşlar olmak mezar taşında ikisinin resmi olan bir resim koymak vasiyeti vardı” açıklamasını yaptı.

İşte Muhterem Nur'un cenaze töreni: