Müslüm Gürses'i eşi Muhterem Nur öldürdü iddiası şoke etti Yunus Bülbül anlattı
KIBRIS'ta özel bir kanalda programa katılan Yunus Bülbül, Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Bülbül'e ilk tepki program sunucusundan geldi.
KKTC'de yayın yapan bir TV programına konuk olan müzisyen, oyuncu Yunus Bülbül, “Gürses-Nur aşkının derinliğinden” bahsedilmesi üzerine “Müslüm Gürses’i öldüren de Muhterem Nur'dur” ifadelerini kullandı.
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Bülbül, program sunucusunun 'Gürses-Nur aşkı' üzerine sorduğu soru üzerine, "İlk kez açıklıyorum; Müslüm Gürses’i öldüren de Muhterem Nur'dur" dedi.
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Program sunucusu Fahriye Özay da Bülbül'ün sözlerine tepki gösterdi. Özay, Bülbül'ü, "Lütfen böyle konuşmayalım, bunları konuşmayalım" diyerek uyardı.
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Gürses'in yakın arkadaşı Yunus Bülbül de sözünü tamamlaması gerektiğini, ilk defa böyle bir açıklama yaptığını belirterek, şunları söyledi:
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