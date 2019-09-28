Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çekiyor film teklifleri alıp sahneye çıkıyor

Tır sürücüsü bana bakacağım diye kaza yaptı: Başından geçen ilginç olaylardan bahseden Şevik, "Rastladığım birçok ilginç olay var. Bu benzerliğin bana çok konuda faydası oldu. TIR sürerken trafik polislerimizden, yükleme yaptığım fabrikalardan çok tolerans tanıyanlar oldu. Aksaray'dan Adana'ya gelirken ışıklarda durdum, karşımdan gelen TIR sürücüsü bana bakarken önündeki başka bir TIR'a çarptı. Buna benzer birçok olay yaşadım. Restoranda kadın elinde çay bardağıyla çıkarken beni görünce çayı elinden fırlattı. Duygulananlar, gözleri dolanlar var. Bazı insanlar da bakıp gülüyor, onlara 'ben bir komedi insanına değil, ağır bir insana, bir babaya benziyorum' diyorum. Buna gülmenin anlamı yok. Müslüm Baba'nın eserlerinin tamamını severim" diye konuştu.