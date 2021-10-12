Müslüm Gürses şarkısının klibi için 6 saat suda bekleyen Ceylan hastanelik oldu!

Sürekli değiştirdiği imajıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı Ceylan, Müslüm Gürses’in en sevilen eserlerinden olan ‘Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim’i yeniden söyledi. Türkücü Ceylan, Müslüm Gürses'in sevilen şarkısına çektiği klibi için 6 saat suda bekleyince hastanelik oldu.