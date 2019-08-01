Muşlu vatandaşlar korku içinde peynir ve sütten hastalık kapıyorlar

Kırköy'de yaşamını sürdüren Sakine Öner isimli bir vatandaş, 3 ay önce halsizlik, baş ve boyun ağrısı şikayetleriyle hastaneye başburdu. Öner'e doktorlar brusella teşhisi koydu. Hayvansal ürünlerle bulaşan bu hastalık, gün geçtikçe Muş'ta yaygınlaşmaya devam ediyor.