Muşlu vatandaşlar korku içinde peynir ve sütten hastalık kapıyorlar
Muş'un Kurköy ilçesinde yaşayan vatandaşlar, hayvanlardan insanlara geçen brusella hastalığı nedeniyle endişe içinde. Öyle ki 2019 yılında bu hastalıktan tam 119 kişi tedavi edildi.
Kırköy'de yaşamını sürdüren Sakine Öner isimli bir vatandaş, 3 ay önce halsizlik, baş ve boyun ağrısı şikayetleriyle hastaneye başburdu. Öner'e doktorlar brusella teşhisi koydu. Hayvansal ürünlerle bulaşan bu hastalık, gün geçtikçe Muş'ta yaygınlaşmaya devam ediyor.
Hayvanlarının doğumlarını kendisinin yaptırdığını ve buradan mikrop kapmış olabileceğini belirten Öner, 25 günden beri tedavi gördüğünü vurguladı.
Peynirden bulaşmış: Brusella hastalığı teşhisi konulduktan sonra ilaç almaya başladığını söyleyen Sabri Kaplan ise sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydetti. 3 çocuğunun da brusella hastası olduğunu söyleyen baba Hüseyin Dinçer, doktorların hastalığın peynirden bulaştığını söylediklerini belirtti.
Belediye çalışıyor: Kırköy Beldesi'nde 15 hastanın bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Nahit Dizman, belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.