Müsilaj temizleme seferberliği İstanbul, Bursa, Yalova, Çanakkale'de aynı anda başladı

Çalışmalara ayrıca ünlü isimlerde destek veriyor. Sanatçılar Pınar Altuğ ve Hakan Ural Caddebostan'da gerçekleştirilecek tören öncesinde açıklamalarda bulundu. Pınar Altuğ, "Üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Tamamen yok edemeyeceğiz ama artmasını engellemek, birazcık baskılamak mümkün olacak. Denizler hepimizin. Doğa hepimizin. Ona saygı göstermek durumundayız. Biz sadece kullanıp gitmeyeceğiz, bizim arkamızdan da nesiller geliyor" dedi.