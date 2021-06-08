Müsilaj temizleme seferberliği İstanbul, Bursa, Yalova, Çanakkale'de aynı anda başladı
MARMARA Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) kirliliğine yönelik en büyük deniz temizliği seferberliği, saat 14.00 itibariyle Caddebostan Sahili'nden başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre seferberlik, "Marmara Hepimizin" sloganıyla yürütülüyor. İstanbul'da Pendik, Kocaeli'de Karamürsel, Bursa'da Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak müsilaj temizliği başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan çalışma kapsamında, denizden müsilaj toplanıyor.
Marmara Denizi'nde müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları, görüntülere yansıdı.
Çalışmalara ayrıca ünlü isimlerde destek veriyor. Sanatçılar Pınar Altuğ ve Hakan Ural Caddebostan'da gerçekleştirilecek tören öncesinde açıklamalarda bulundu. Pınar Altuğ, "Üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Tamamen yok edemeyeceğiz ama artmasını engellemek, birazcık baskılamak mümkün olacak. Denizler hepimizin. Doğa hepimizin. Ona saygı göstermek durumundayız. Biz sadece kullanıp gitmeyeceğiz, bizim arkamızdan da nesiller geliyor" dedi.