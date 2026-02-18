BIST 14.227
HABER /  MEDYA

Müsavat Dervişoğlu'nun gazeteciye verdiği yanıt tepki çekti

Müsavat Dervişoğlu'nun gazeteciye verdiği yanıt tepki çekti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun gazeteci Ercan Küçük'ün sorusuna verdiği “İncindin mi Ercancığım?” sözleri sosyal medyada tepki topladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Oğuzhan Uğur’un sunduğu “Mevzular Açık Mikrofon” programına katıldı. Dervişoğlu burada gazetecilerin ve vatandaşların sorularına yanıt verdi.

Programın fragmanında gazeteci Ercan Küçük, Dervişoğlu’na “Partinizin ve kendinizin emperyalizme karşı olduğunuzu zaman zaman dile getiriyorsunuz. ABD’den burs alan bir yöneticiniz var” sorusunu yöneltti.

“Parmağınızı sokuyorsunuz. İYİ Parti’nin içini karıştırmak için yapıyorsunuz” diyen Dervişoğlu, gazeteci Ercan Küçük’e “İncindin mi Ercancığım?” sözlerini yöneltti.

Gazeteci Ercan Küçük ise Dervişoğlu’na “Gazetecilik yapıyoruz. Artniyetli değiliz. Ben sorumu sormaya çalıştım ama siz beni başka şeylerle itham etmeye çalıştınız” yanıtını verdi.

Söz konusu anların İYİ Parti’ye yakın bazı sosyal medya hesaplarından “Kendisini gazeteci olarak tanıtan Ercan Küçük…” gibi ifadelerle servis edilmesi sonrası gazeteciler duruma tepki gösterdi.

"Ercan Deniz Küçük’e yönelik bir operasyon devreye sokulmuş"

Dervişoğlu'nun tavrını eleştiren gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Yarkadaş, "Bu tartışmaya ilişkin “haber” nasıl oluyor da onlarca internet sitesinde aynı anda yayımlanıyor ve noktası noktasına kadar aynı cümlelerle yazılıyor? Belli ki Gazeteci Ercan Deniz Küçük’e yönelik bir operasyon devreye sokulmuş… Bir nevi “itibarsızlaştırma” advetoriali yöntemi uygulanmış… Başka izahı yok…" ifadelerine yer verdi.

