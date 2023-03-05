'Musalla'dan döndü! Öldü sanılan adam camideki banka bırakıldı! Annesi başında ağlarken...
Depremde Gaziantep'teki evi çöken 3 çocuk babası adam enkaz altında kaldı. 35 yaşındaki Mehmet Almalıkuyu'yu, enkazdan çıkaran yakınları onu öldü sanınca olanlar oldu. 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan adam, sonradan öğrenmiş olduğu ilginç hikayesini anlattı.
Mehmet Almalıkuyu'nun eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Nurdağı ilçesi Sakçagözü mahallesinde yaşadığı iki katlı binanın alt katındaki duvarlar depremde yıkıldı.
Sabah'ın haberine göre, ailesiyle alt katta yaşayan Mehmet'i yakınları enkazdan çıkardı. Yüzü, gözü kanlar içinde olan ve başından yaralanan Mehmet'i 'öldü' diye mahallede bulunan caminin bahçesindeki bankın üzerine bıraktılar.
Normalde üst katta yaşayan ancak deprem sırasında Nurdağı'nda olan anne Eley Almalıkuyu mahalleye gelip, cami bahçesine konulan oğlunun başında ağlamaya başladı.
Bu sırada yakınları Mehmet'in nefes aldığını fark etti. Daha sonra akrabaları Mehmet'i, hızlıca Gaziantep'te bulunan özel hastaneye götürdüler. Başından yaralanan, ayak parmakları kırılan Mehmet hastanede 10 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu oldu.