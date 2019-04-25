Daha önce de pek çok kere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "musafaha" ile ilgili o meşhur sözünü duymuştuk.

Fakat bu kez seçimlerin hemen akabinde kullanınca, belki de çoğunuzun ilk kez dikkatini çekti. "Kızgın demir" ifadesinden sonra en çok altı çizilen ifade oldu "musafaha".

Şöyle dedi Erdoğan; " Dönem, kızgın demiri soğutma, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir".

Sözlük anlamı tokalaşmak olan musafahanın dinen de ayrı bir anlamı vardır. İslami kardeşliğin göstergesi, aynı zamanda bir sünnettir musafaha.

Hiç unutmadım, İmam Hatip'teyken hadis hocamız "birbirinizle musafaha yaparken gözlerinizin içine bakın. Gözlerden kalbe giden bir yol vardır, birbirinizin elini sıkıp gözlerinize bakarak hal hatır ettiğinizde kardeşlik hukukunuz yüreğinize de işler" demişti.



O, meselenin manevi boyutunu anlatmak istemişti ama farkında olmadan bize, yüz yüze iletişim dersi de vermişti.

Şimdi düşünüyorum da ne kadar doğru söylemiş.

Onca siyasi kavga, ötekileştirme, kutuplaştırma, güç ve rant mücadelesinin ardından birgün musafahalaşmak günü geldiğinde, kardeşlik hukukunu hatırlayarak birbirimizin gözlerine bakacak yüzümüzün kalması ne kadar da önemliymiş.

TÜRKİYE İTTİFAKI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta gündeme getirdiği "Ülkenin bekasını ilgilendiren konularda siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyup 82 milyonla Türkiye İttifakı olarak hareket etmeliyiz" sözleri siyaset gündeminde sıcaklığını koruyor.

Bahçeli her ne kadar "Türkiye ittifakından bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır. Ülke bazlı siyasi bir ittifak olamaz. Bizim ittifakımız cumhurladır, bizim ittifakımız AK Partili kardeşlerimledir. Siyasi görüş ayrılıklarını elbette kenara itmeyiz" sözleriyle "Cumhur İttifakından başka ittifak tanımayız" dese de "Türkiye İttifakı" söylemi kulağa gayet hoş geliyor.

Aslına bakarsanız ülkenin bekasını ilgilendiren konularda resmi bir deklerasyon, açıktan ilan edilmiş bir mutabakat olmasa da bu milletin gönülden bir Türkiye İttifakı zaten var.



Bunun en yakın örneklerinden biri 15 Temmuz'dur!

İçimizdeki İrlandalılar'ı saymazsak, görüş ayrılıkları olan milyonlarca insanın, konu;



- Vatanın birliği ve bölünmezliği olduğunda,



-Ülke ve milli değerlerimizi sahiplenmek olduğunda,



-Demokratik güçlü bir devlet için mücadele olduğunda,



-Bir de milli maç olduğunda,



Türkiye ittifakını nasıl sağladığını görmek mümkündür.

SU-İ MİSAL EMSAL OLURSA...

Bugün bir yandan Türkiye İttifakı, kızgın demiri soğutmak, musafahalaşmaktan bahsederken bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı konuşuyoruz.

Bu siyasi iklimde bir şeylerin durulması için önce medya dilinin değişmesi gerekiyor.



Kılıçdaroğlu şehit cenazesine gittiği o gün, bazı gazeteler manşetlerinden adeta CHP'yi hedef gösterdi.

Yaşanılanların ardından bu gazetelerin manşetleri gündeme getirildiğinde ise, geçmişte Sözcü'nün Taner Yıldız'ın uğradığı saldırı sonrası attığı başlıklar hatırlatıldı. Nasıl ki dün Sözcü'nün yaptığı yanlışsa bugün de o gazetelerin yaptığı yanlıştı.

Bunu yapanlar Sözcü'nün iki yüzlü tavrını gözler önüne sereceğim derken aslında farkına varmadan kınadığımız, eleştirdiğimiz Sözcü'yle nasıl aynı noktaya gelindiğini afişe etmiş oldular.

Su-i misal emsal olmaz!

Kötülükte yarışmak ne zamandan beri kriterimiz oldu?



Galiba baya çok olmuş...



twitter.com/Htckubra



Facebook Hatice Kübra