Musa Orhan'ın cezası belli oldu! İpek Er'e tecavüzden yargılanıyordu jandarmadan ihraç edilmişti

SİİRT'te 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan ve askerlikten atılan Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi. Batman'da tecavüze uğrayan 18 yaşındaki İpek Er intihar etmişti. Musa Orhan geçtiğimiz sene tahliye edilmiş ve bu karara pek çok isimden tepki yağmıştı.

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İpek Er’i intihara sürükleyen tecavüz faili Musa Orhan’ın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Orhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı. Sanık avukatı ile maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu.

Jandarmadan ihraç edilmişti

İçişleri Bakanlığı “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 31.08.2020 tarihli “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir" açıklaması yaptı. Siirt Valiliğinin 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile görevinden uzaklaştırılmıştı.

Olayın geçmişi

Batman’da uzman çavuş Musa Orhan’ın tecavüz ettiği İ.E. (18), intihara kalkışmış ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. İ.E’nin suç duyurusunun ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Musa Orhan, genç kızın ölümünün ardından gelen tepkiler üzerine tutuklanmış, 7 gün sonra tahliye edilmişti. İ.E.'ye cinsel saldırıda bulunduğu ve intihara sürüklediği iddia edilen Musa Orhan'ın arkadaşlarıyla olan mesajlarında da cinsel saldırıyı alenen itiraf ettiği görülüyordu. Mesajlarda Orhan'ın Naptın gardaş kıza’, ’15 gündür a… koydum gardaş usandım vallaha’, ‘Yuh gardaşım sakın başını yakma’, ‘Sıkıntı yok almazlar daha önce de deneyimim var gardaşım’, ‘Bir ara bana da getir’, ‘Bakarız’, ‘Hadi lan naz yapma." görülüyor.