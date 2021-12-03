BIST 1.908
DOLAR 13,70
EURO 15,49
ALTIN 784,02
HABER /  GÜNCEL

Musa Orhan'ın cezası belli oldu! İpek Er'e tecavüzden yargılanıyordu jandarmadan ihraç edilmişti

Musa Orhan'ın cezası belli oldu! İpek Er'e tecavüzden yargılanıyordu jandarmadan ihraç edilmişti

SİİRT'te 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan ve askerlikten atılan Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi. Batman'da tecavüze uğrayan 18 yaşındaki İpek Er intihar etmişti. Musa Orhan geçtiğimiz sene tahliye edilmiş ve bu karara pek çok isimden tepki yağmıştı.

Abone ol

İpek Er’i intihara sürükleyen tecavüz faili Musa Orhan’ın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Orhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı. Sanık avukatı ile maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu.

Jandarmadan ihraç edilmişti

İçişleri Bakanlığı “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 31.08.2020 tarihli “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir" açıklaması yaptı. Siirt Valiliğinin 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile görevinden uzaklaştırılmıştı.

Olayın geçmişi

Batman’da uzman çavuş Musa Orhan’ın tecavüz ettiği İ.E. (18), intihara kalkışmış ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. İ.E’nin suç duyurusunun ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Musa Orhan, genç kızın ölümünün ardından gelen tepkiler üzerine tutuklanmış, 7 gün sonra tahliye edilmişti. İ.E.'ye cinsel saldırıda bulunduğu ve intihara sürüklediği iddia edilen Musa Orhan'ın arkadaşlarıyla olan mesajlarında da cinsel saldırıyı alenen itiraf ettiği görülüyordu. Mesajlarda Orhan'ın Naptın gardaş kıza’, ’15 gündür a… koydum gardaş usandım vallaha’, ‘Yuh gardaşım sakın başını yakma’, ‘Sıkıntı yok almazlar daha önce de deneyimim var gardaşım’, ‘Bir ara bana da getir’, ‘Bakarız’, ‘Hadi lan naz yapma." görülüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Binlerce kitap arasından seçildi! İşte son 125 yılın en iyi 25 kitabı
Foto Galeri Binlerce kitap arasından seçildi! İşte son 125 yılın en iyi 25 kitabı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rize'de 80 yaşındaki Meliye nine hasta yatağında Mehmetçik'e çorap örüyor
Rize'de 80 yaşındaki Meliye nine hasta yatağında Mehmetçik'e çorap örüyor
Özgür Demirtaş 'dolar satmayın' uyarısı yaptı! 'Yenilen pehlivan güreşe doymazmış'
Özgür Demirtaş 'dolar satmayın' uyarısı yaptı! 'Yenilen pehlivan güreşe doymazmış'
Yaşları 12 ile 14 arasında! Ordu’dan çaldıkları otomobille İstanbul'a giden 3 çocuk aranıyor
Yaşları 12 ile 14 arasında! Ordu’dan çaldıkları otomobille İstanbul'a giden 3 çocuk aranıyor
Yılbaşı resmi tatil mi kaç gün tatil olacak?
Yılbaşı resmi tatil mi kaç gün tatil olacak?
Zam mı geliyor? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması
Zam mı geliyor? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması
SMA testi nedir evlenmeden önce SMA testi kimlere yapılacak?
SMA testi nedir evlenmeden önce SMA testi kimlere yapılacak?
Zonguldak'ta yaşandı! Ağabeyinden 11 gün sonra kendisi de koronavirüsten öldü
Zonguldak'ta yaşandı! Ağabeyinden 11 gün sonra kendisi de koronavirüsten öldü
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den son dakika Omicron açıklamaları! Aşılıları uyardılar!
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den son dakika Omicron açıklamaları! Aşılıları uyardılar!
Balık fiyatları yükselişe geçti! Tezgahlar yüzleri güldürmedi
Balık fiyatları yükselişe geçti! Tezgahlar yüzleri güldürmedi
El Fettah ne demek zikir sayısı kaç kere okunmalı fazileti nedir?
El Fettah ne demek zikir sayısı kaç kere okunmalı fazileti nedir?