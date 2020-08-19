Musa Orhan tutuklandı! Batman'daki Türkiye'yi ayağa kaldıran tecavüz olayı

BATMAN'da yaşanan ve Türkiye gündemine oturan olayla ilgili Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı. Musa Orhan'ın cinsel saldırısına uğrayan İ.E. 16 Temmuz’dan bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Abone ol

Batman’da uzman çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırısına uğramasının ardından intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İ.E, 16 Temmuz'dan bu yana tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti. Tecavüz zanlısı Uzman Çavuş Musa Orhan, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı sonrası tutuklandı.

İ.E. intihar girişimi sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini verirken, İ.E’nin bıraktığı mektubunda cinsel saldırıya maruz bırakıldığını anlattığı, ailesinin şikayeti ile aynı gün gözaltına alınan uzman çavuş Orhan'ın ise ifadesinde, İ.E. ile herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadıklarını ileri sürdüğü öğrenilmişti.

Sarhoştum dedi

Orhan daha sonra cinsel saldırıyı doğrulayan Adli Tıp Raporu gösterilmesi üzerine bu kez İ.E. ile Siirt’te buluştuklarını ve kendisinin “alkollü” olduğunu söylemişti. Soruşturma dosyasına “gizlilik” kararı getirilen uzman çavuş, "nitelikli cinsel istismar" suçundan sevk edildiği Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Siirt savcılığı açıklama yapmıştı

Serbest bırakılma kararına sosyal medyadan tepki yağarken 2 gün boyunca olay TT listesinin ilk sırasında yer aldı. Kamuoyu vicdanını yaralayan olayla ilgili Siirt Savcılığı'ndan gelen açıklamada şöyle denilmişti:

- Mağdur İ. E.’nin cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuyoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür.

- Mağdur 07.07.2020 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı, şüpheli Musa Orhan’ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş ve derhal soruşturma başlatılmıştır.

- Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmış ve titizlikle değerlendirilmiştir.

- Şüpheli 17.07.2020 tarihinde tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

- Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir.

- Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir.