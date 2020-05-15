Musa Demirci hayatını kaybetti Refahyol hükümetinde Eski Tarım Bakanı idi

Eski Tarım Bakanı Musa Demirci hayatını kaybetti. Musa Demirci, 19, 20 ve 21. dönem Sivas milletvekilliği ve Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak hizmet etmişti.

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Musa Demirci, 19, 20 ve 21. dönem Sivas milletvekilliği ile Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak hizmet etmişti.

Musa Demirci, 54. Hükümet (Refahyol) Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

Sivas Valiliği'nden başsağlığı mesajı

Sivas Valiliği, Demirci'nin vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı...