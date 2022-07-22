Murda sahneye para atılmasına fena sinirlendi! Verdiği cevap sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü rapçi Murda, geçtiğimiz günlerde Hadise ile gerçekleştirdikleri ortak çalışma olan 'İmdat' şarkısı ile yeniden gündeme geldi. Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan rapçi Murda'ya ünlü şarkıcı Hadise, konuk olmuş ve hayranlarıyla güzel vakit geçirmişlerdi. Bugün ise bir beach'te konser veren ünlü rapçi, kendisine sahnede para fırlatan bir seyircisine sinirlendi. Murda konser sırasında hayranının kendisine para fırlatmasına kızdı. İşte Murda'nın kendisine para fırlatan hayranına verdiği o sert cevap!